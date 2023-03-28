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حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

حمد الشرقي يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
29 مارس 2023 00:56

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة - بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة - الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان و معالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد و سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك و جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك لليوم السادس على التوالي وسط توالي قدوم الوفود المهنئة من مختلف أنحاء الدولة إلى قصر الرميلة.

حضر المقابلات الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة و الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي و الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.

و تقبل سموّه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما حضر المقابلات سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

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