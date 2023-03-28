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«الصحة» تعقد شراكة استراتيجية مع «أسترازينيكا» الدوائية

حسين الرند ورود دوبر خلال التوقيع (من المصدر)
29 مارس 2023 02:08

دبي (الاتحاد)

أبرمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع شراكة استراتيجية مع شركة «أسترازينيكا» المتخصصة في الصناعات الدوائية الحيوية، للتعاون في مجال تعزيز جودة الحياة الصحية ومكافحة الأمراض غير السارية، بهدف تعزيز جودة حياة الفرد والمجتمع من خلال نظام صحي بمعايير عالمية.
جاء ذلك خلال مذكرة تفاهم وقعها في دبي، كل من الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورود دوبر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا للمستحضرات الصيدلانية الحيوية.
واتفق الطرفان، بموجب المذكرة، على نطاق ومجالات تعاون وتنسيق فيما بينهما لدعم التخطيط والتنفيذ والمتابعة الاستراتيجية لجودة الحياة الصحية ومكافحة الأمراض غير السارية، مع التركيز على المجالات الطبية المتعلقة بالأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض الكلوية وأمراض الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى تحفيز ودعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية، وخفض معدلات الاعتلال الناتجة عن الأمراض غير السارية.
ونصّت المذكرة على تنظيم ورش عمل وفعاليات ومبادرات تسهم بدعم جهود الوزارة التوعوية والتثقيفية، في مجال تعزيز جودة الحياة الصحية ومكافحة الأمراض غير السارية.
وقال الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في الوزارة: «تأتي هذه الشراكة دعماً لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية، حيث يهدف التعاون بين الجانبين إلى تعزيز جودة حياة الفرد والمجتمع من خلال نظام صحي بمعايير عالمية، وتعزيز الوعي بالأمراض غير السارية، بالإضافة إلى توفير الدعم التوعوي للمرضى والمجتمع عموماً»، وذلك لتعزيز الممارسات الصحية في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

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تحسين جودة الحياة الصحية
قال سامح الفنجري، رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وباكستان في «أسترازينيكا»: «إن الشركة تفتخر بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الاستثمار بمستقبل الصحة، وإعطاء الأولوية للوقاية والكشف المبكر لتحسين جودة الحياة الصحية»، مشيداً بقدرات النظام الصحي بالتحول من الرعاية المرضية إلى الرعاية الصحية، بما يعكس مرونته واستدامته، والتي تتوافق مع الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات.

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
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