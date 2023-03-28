«الإمارات الصحية» تفتتح عيادة أمراض الدم للأطفال في رأس الخيمة

دبي (الاتحاد)

افتتح مستشفى صقر التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عيادة «أمراض الدم» المتخصصة بأمراض الدم في عيادة الأطفال التابعة للمستشفى الواقع في إمارة رأس الخيمة، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية المتخصصة، حيث تستقبل العيادة الأطفال ممن يعانون أمراض الدم الوراثية وغير الوراثية.

وأكّد عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع المستشفيات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة مستمرة في دعم جميع منشآتها الصحية؛ بهدف تحقيق الأهداف التي تتزامن مع استراتيجية الإمارات لجودة الحياة، انسجاماً مع استراتيجيتها القائمة على تبني وتطوير منظومة خدمات صحية مستدامة ومتكاملة ومبتكرة، ومتاحة لمختلف أفراد المجتمع الإماراتي، بما يسهم في ترسيخ تنافسيتها على المستويين المحلي والعالمي، وتوفير خدمات رعاية صحية متميزة تواكب الرؤية الوطنية «نحن الإمارات 2031»، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

بدورها، أوضحت الدكتورة منى العيان مدير مستشفى صقر، أن افتتاح العيادة الخاصة بأمراض الدم يأتي في إطار السعي المتواصل لتعزيز منظومة الخدمات الصحية التي توفرها المستشفى لجميع المتعاملين بشكل عام، وللأطفال بشكل خاص، إذ يسعى المستشفى للارتقاء بجودة الرعاية الصحية المخصصة للأطفال إلى مستويات متقدمة، وترسيخ المكانة الريادية لكل من المؤسسة والمستشفى في هذا المجال.

تعزيز خدمات المتعاملين

أشارت الدكتورة سالي النعيم استشاري أمراض دم وأورام أطفال بمستشفى صقر أن العيادة ستسهم بدورها في تعزيز خدمات المتعاملين من فئة الأطفال ممن يعانون أمراض الدم الوراثية وغير الوراثية، مثل أمراض وفقر الدم الوراثية كالثلاسيميا، والأنيميا المنجلية، وأنيميا الفول، بالإضافة إلى اضطرابات نزف الدم مثل الهيموفيليا، وانخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء، وفحص الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، موضحة أن العيادة توفر كذلك فحوص وعلاج أمراض فقر الدم الناتج عن نقص الحديد وحمض الفوليك وبي 12، ومرض فرفرية قلة الصفيحات مجهولة السبب، وأمراض سرطان الدم، منوهة كذلك بأن العيادة تستقبل الحالات المحولة من مختلف المراكز والعيادات التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.