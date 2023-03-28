«تعليمية الوطني» تناقش تنظيم التعليم العالي الخاص

دبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس اللجنة، مسودة تقرير اللجنة لموضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص.

شارك في الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أعضاء اللجنة كل من: عفراء بخيت العليلي، مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وشذى سعيد النقبي، وضرار بالهول الفلاسي، وعائشة رضا البيرق.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات الأعضاء على التقرير وتوصيات الموضوع المبدئية، وقررت اللجنة اعتماد التقرير خلال اجتماعاتها القادمة، لرفعه إلى المجلس وإدراجه للمناقشة في إحدى الجلسات بحضور ممثلي الحكومة، وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين هما: سياسة وتشريعات التعليم، وجودة التعليم الخاص.

كما جرى خلال الاجتماع التعديل على تقرير توصيات موضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة» الذي ناقشه المجلس في جلسته السابعة من دور الانعقاد الرابع المعقودة بتاريخ 22 مارس 2023.