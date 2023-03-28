«مالية الوطني» تعتمد تقرير «سوق العمل»

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته يوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023م، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس اللجنة، تقرير موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: ميرة سلطان السويدي، مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وأسامة أحمد الشعفار، وخالد عمر الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.