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جمعية الروبوتات والأتمتة تدعم تبني تكنولوجيا المستقبل في الإمارات

تبنّي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا (من المصدر)
29 مارس 2023 02:08

دبي (الاتحاد) 

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 عقدت «جمعية الروبوتات والأتمتة» اجتماعها الأول في «مختبرات دبي للمستقبل»؛ بهدف التعريف بأهدافها المستقبلية والتي تركز على تعزيز تبني علوم وتطبيقات الروبوتات والأتمتة، ودعم خبرائها في الدولة، وعقد مؤتمرات ومسابقات وفعاليات معنية بهذا القطاع الحيوي، بما يسهم بتوسيع فرص وإمكانات الاقتصاد الرقمي والتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والابتكار، وترسيخ ريادة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً لمجتمعات المستقبل الذكية.
وأكد أعضاء «جمعية الروبوتات والأتمتة» التي تم إشهارها بموجب قرار وزارة تنمية المجتمع رقم 132 لسنة 2022، خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية قيادتها حققت إنجازات نوعية على مستوى المنطقة والعالم في مجال تطوير تطبيقات وحلول الروبوتات والبرمجة وأنظمة الأتمتة وتبنّي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية، بما يتماشى مع كافة الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة خلال السنوات والعقود القادمة.
وشدد الدكتور سعيد خلفان الظاهري رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة، على أهمية تسريع تبني تقنيات الروبوتات والأتمتة في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات التعليمية والأكاديمية ومراكز البحث العلمي والتكنولوجي في الدولة وخارجها، لجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للروبوتات والأتمتة وقاعدة اختبار للتقنيات الناشئة والمستقبلية.
وأضاف: «ستسهم جمعية الروبوتات والأتمتة بدور مهم في تعزيز المعرفة وتطوير حلول تركز على جودة حياة الإنسان وتعزز الاقتصاد الرقمي في الدولة، ونهدف لأن نوفر حاضنة لجميع المهتمين بالروبوتات والتقنيات المتقدمة، والاحتفال بإنجازاتهم وتقديم فرص لهم للتواصل وتبادل المعرفة، إيماناً بأن العمل الجماعي هو أقوى محرك لتحقيق النجاح».
ويضم مجلس إدارة جمعية الروبوتات والأتمتة كلاً من الدكتور سعيد خلفان الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، وعلي سعيد أبو زنجال مدير إدارة التحول الرقمي في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومحمد مطر الشامسي مدير تنفيذي في «روبوهايتك»، وخليفة القامة مدير مختبرات دبي للمستقبل التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتور عبدالرحمن علي المحمود، مدير تنفيذي في معهد الابتكار التكنولوجي، والدكتور فهد سعيد المسكري، مدير إدارة الشراكات في جامعة خليفة، وإبراهيم محمد النجار، نائب رئيس - تقنية المعلومات في «دي بي ورلد».

الإمارات
دبي للمستقبل
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