تفاهم بين شرطة دبي و«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»

دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مذكرة تفاهم، يتعاون فيها الطرفان لتبادل الخبرات ونقل المعرفة في الابتكار وفي المجالات العلمية والتكنولوجية.

وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، ومن جانب الجامعة، سلطان الحجي، نائب رئيس الجامعة للشؤون العامة وعلاقات الخريجين، بحضور عدد من الضباط والموظفين من كلا الجانبين.

وأكد اللواء أحمد محمد رفيع، أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز كفاءاتها التخصصية، وتوسيع مجالات الشراكة مع أرقى الجامعات التخصصية الرائدة، خاصة في مجال التحول الرقمي ومجالات الذكاء الاصطناعي، وتوطيد أطر التعاون مع الجامعات والكليات الرائدة لتشجيع منتسبي شرطة دبي على الالتحاق بالبرامج والدورات التعليمية المتخصصة، واستكمال دراساتهم العلمية على أيدي كوادر ذات كفاءة عالية وسمعة عالمية متميزة، بما يسهم في تحقيق الرؤى الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، ويدعم تحقيق توجهاتها في الابتكار في القدرات المؤسسية.

من جانبه، أشار سلطان الحجي إلى أن مذكرة التفاهم الجديدة ستتيح للجامعة مشاركة معارفها وخبراتها مع منتسبي شرطة دبي، وتزويدهم بأحدث المهارات التقنية عبر الندوات وورش العمل التي يشرف عليها كبار المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، كما ستتيح في الوقت ذاته لطلاب الجامعة صقل مهاراتهم النظرية، وتطبيق ما درسوه في حالات استخدام عمليّة.