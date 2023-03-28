«حماية شرطة دبي» يطلق ملتقى الربيع الطلابي 2023

دبي (الاتحاد)

انطلق يوم أمس الأول ملتقى الربيع الطلابي 2023 تحت شعار «نتدرب لنحمي»، والذي ينظمه مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعدد من الشركاء الداخليين بشرطة دبي، بمشاركة ما يزيد على 270 طالباً وطالبة.

وتتضمن فعاليات الملتقى لهذا العام، فعاليات رياضية وأخرى تطوعية، منها توزيع وجبات الإفطار على الصائمين، والمشاركة بفعالية مدفع الإفطار التراثي، والذي اعتادت شرطة دبي على تنفيذه خلال أيام شهر رمضان المبارك بمواقع مختلفة من إمارة دبي، كموروث شعبي تنفذه شرطة دبي منذ ستينيات القرن الماضي، ويحظى بتجاوب جماهيري كبير، إلى جانب مشاركة طلبة الملتقى بفعاليات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها 26، وذلك للاستماع لحفظة القرآن الكريم من الفئات العمرية الطلابية، والتعرف على تجربتهم في الجمع بين حفظ القرآن الكريم ومتابعة دراستهم.

كما تتضمن الفعاليات، زيارات ميدانية للطلبة، للعديد من الإدارات العامة لشرطة دبي، مثل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والإدارة العامة للعمليات، ومركز الابتكار، وغيرها من الفعاليات الأخرى التي ستقام بعد الإفطار.