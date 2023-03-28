جامعة الإمارات تشارك في مؤتمر بتونس

أبوظبي (وام)

شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الخامسة والخمسين التي عقدت في جامعتي سوسة والمنستير في تونس بمشاركة رؤساء ونواب الجامعات العربية أعضاء الاتحاد، ومثّل الجامعة الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة.

وبدأت الاجتماعات في يومها الأول في كلية الطب بجامعة سوسة، بحضور معالي الدكتور منصف أبو كثير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، ومعالي الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، وفي نهاية الجلسة الافتتاحية تم تكريم الفائزين بجائزة اتحاد الجامعات العربية لأفضل أطروحة دكتوراه.

وعقدت جلسات متخصصة لعدد من وزراء التعليم العالي، تناولت التحول الرقمي في التعليم العالي من خلال عرض عدد من التجارب ونظرة إلى المستقبل، ثم تبعها جلسات مختلفة عقدت في جامعة المنستير، منها جلسة عن «العلوم المفتوحة».