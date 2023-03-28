«أصدقاء مرضى السرطان» تتبنى استراتيجية جديدة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المؤسسة الخيرية ذات النفع العام المعنية بمكافحة السرطان والتوعية به وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمرضى، إطلاق استراتيجيتها الخماسية الجديدة للفترة ما بين 2023 و2027، استكمالاً لمبادراتها ومشاريعها المستمرة منذ انطلاق الجمعية عام 1999، تحت رعاية وتوجيه قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة هذا العام، الذي عقد مؤخراً برئاسة سوسن جعفر، رئيس مجلس الإدارة، ونائب الرئيس معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، حيث ناقش الاجتماع خطط التطوير في استراتيجية الجمعية والموازنة السنوية لها، مع استعراض الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال عام 2022، للعمل على مواصلتها.