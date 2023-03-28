جلسة حوارية لنزلاء المؤسسات العقابية بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية الوثبة في مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة أبوظبي جلسة حوارية شارك فيها النزلاء، تضمنت مناقشة واستعراض الأنشطة التي تنفذها المؤسسة، احتفاءً بشهر القراءة الوطني الذي يصادف شهر مارس سنوياً، والإسهام في توسيع إدراكهم وتشجيعهم على القراءة والمعرفة، تحقيقاً لأولوياتها الاستراتيجية الساعية إلى إسعاد المجتمع.

وتناولت الفعالية عرضاً مرئياً حول أهمية القراءة، وشارك 170 نزيلاً في الجلسة والتي استعرضت عدداً من الموضوعات المختارة من الكتب.

وأكدت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية أهمية هذه الأنشطة الهادفة والتي تسهم في نشر المعرفة، وتشجّع النزلاء على القراءة كممارسة يومية تنمي قدراتهم الفكرية واللغوية، وتحسن جودة الحياة.