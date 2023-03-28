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رئيس الدولة يستقبل الضيوف والمواطنين المهنئين بشهر رمضان

رئيس الدولة يستقبل الضيوف والمواطنين المهنئين بشهر رمضان
29 مارس 2023 00:38

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم الضيوف والمواطنين الذين هنأوا سموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعين الله تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة.

فقد استقبل سموه في مجلس قصر البطين.. معالي جاسم محمد البديوي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلي عدد من الجهات الحكومية والمسؤولين والمواطنين. وتبادل سموه مع الحضور أطيب التمنيات بهذه المناسبة المباركة سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الأمن والاستقرار ومزيد من الازدهار.

وحضر المهنئون مأدبة الإفطار التي أقامها سموه بهذه المناسبة. كما حضر اللقاء والمأدبة.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

 

 

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