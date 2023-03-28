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تحوّل رقمي في بيع المركبات المضبوطة برأس الخيمة

تحوّل رقمي في بيع المركبات المضبوطة برأس الخيمة
29 مارس 2023 02:08

رأس الخيمة (الاتحاد)

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 فعّلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، نظام مشروع التحوّل الرقمي في خدمة طلبات بيع المركبات المضبوطة، وذلك بالتعاون مع دائرة المحاكم، وهيئة الموارد العامة، والإمارات للمزادات.
وأشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالمشروع الذي يدعم تسريع وتيرة التحوّل الرقمي، وترسيخه في العمل الشرطي، سعياً نحو أتمتة جميع العمليات، من خلال نظام إلكتروني متكامل يربط جميع الجهات الداخلية والخارجية من الشركاء، مع تحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية في الأداء، بدءاً من الإدراج حتى البيع، مروراً بمراحل الفرز والتدقيق والتثمين، والاعتماد القضائي والإعلان، وصولاً إلى نقل الحيازة للمركبات المباعة، وإدراجها في برامج البيع المعتمدة لدى القيادة العامة، حفاظاً على الحقوق والممتلكات.
من جانبه، أوضح المقدم الدكتور محمد عبد الله البحّار نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أن مشروع التحوّل الرقمي في خدمات بيع المركبات المضبوطة، بشرطة رأس الخيمة، يتميز باختصار رحلة العملية إلى 45 يوماً فقط بعد أن كانت تحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاثة أشهر سابقاً، كما اختصر المشروع قنوات سير العملية من سبع قنوات إلى قناة واحدة فقط.

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
دائرة المحاكم
هيئة الموارد العامة
الإمارات للمزادات
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