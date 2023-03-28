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حاكم عجمان يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وجموع المهنئين برمضان

حاكم عجمان يستقبل رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وجموع المهنئين برمضان
29 مارس 2023 00:15

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر الليلة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسعادة أحمد حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس وسعادة ناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس وأعضاء المجلس الذين قدموا لسموهما أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير، والبركة، والأمن، والسلام.

وتجاذب سموهما مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس، الحديث حول فضائل الشهر الكريم وروح التسامح والتواصل وقيم التكافل الإنساني والاجتماعي التي يلتزم بها مجتمع الإمارات فيما بينه وأكدا ثقتهما في حرص المجلس بصفته ممثلاً لشعب دولة الإمارات على ترسيخ هذه الروح في أوساط المجتمع التي ظل يحافظ عليها كموروثات أصيلة تتناقلها الأجيال.

كما تبادل سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك مع أعيان ووجهاء القبائل وجموع المهنئين من المواطنين والمقيمين بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة.

حضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ سلطان بن على النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين.

 

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