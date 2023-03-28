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حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان

حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بشهر رمضان
28 مارس 2023 23:49

 واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مساء اليوم استقبال المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وذلك في قصر البديع العامر.

فقد تلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة من الشيوخ ومن معالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد ومن كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات الأجنبية بالدولة.

و أعرب المهنئون عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بحلول هذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والعزة والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

حضر اللقاءات إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق.

كما حضر اللقاءات الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل، والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والأوقاف بالشارقة، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء ومدراء الدوائر والمؤسسات المحلية بالشارقة، وجموع المواطنين.

 

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