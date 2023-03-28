حاكم أم القيوين يستقبل المهنئين بشهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه الليلة .. بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولى عهد أم القيوين جموع المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.
فقد تقبل سموه التهانى و التبريكات من الشيخ طالب بن صقر القاسمى والشيخ فيصل بن صقر القاسمى والشيوخ الذين قدموا أسمى آيات التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة المباركة ... داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى القيادة الرشيدة بالخير واليمن والبركات.
و تقبل سموه التهاني أيضا من سعادة جمال مطر الحاى نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبى و سعادة خالد عبدالله عمران رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر رئيس تحرير صحيفة الخليج والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال و الاقتصاد و المستثمرين و مدراء الشركات العاملة بالدولة و أبناء الجاليات العربية و الإسلامية الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة و العافية و السعادة وعلى شعب الإمارات و الأمتين العربية و الإسلامية بالخير والرقى و الازدهار.
حضر المقابلات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذى لإمارة أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية و سعادة ناصر سعيد التلاى مدير الديوان الأميرى وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات وسعادة سيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولى عهد أم القيوين وعدد من المسؤولين.