حاكم عجمان يستقبل وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد وجموع المهنئين برمضان
حاكم عجمان يستقبل وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد وجموع المهنئين برمضان
28 مارس 2023 23:00
استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.
فقد تقبل سموّهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من معالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموّهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليمن، والبركات.
حضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وعدد من الشيوخ، ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين.