الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة خلال النهار وتخف سرعتها ليلاً.

الرياح: غربية - شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل 45 كم/س. الخليج العربي: مضطرب - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:01 والمد الثاني عند الساعة 06:00 والجزر الأول عند الساعة 21:46 .

بحر عمان: مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:10 والمد الثاني عند الساعة 01:13 الجزر الأول عند الساعة 09:20 والجزر الثاني عند الساعة 22:15.