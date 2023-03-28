محمد بن راشد يترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي.

وقال سموه في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي أقررنا خلاله 24 مبادرة وطنية تهدف لمضاعفة إعادة التصدير من دولة الإمارات 100% خلال السبع سنوات القادمة بالاستفادة من شبكتنا المكونة من 50 مكتباً تجارياً حول العالم» .

وأضاف سموه : «كما استعرضنا في اجتماعنا أكثر من 19 مبادرة لجعل الدولة عاصمة للمواهب العالمية .. الإمارات الثانية عالمياً في مؤشر كبار المدراء المتخصصين .. وهدفنا نقل أفضل الخبرات وصقل كوادرنا الوطنية لتكون عالمية التفكير .. واحترافية الأداء .. وتنافسية القدرات».

وأضاف سموه: « واستعرضنا نتائج أعمال اللجنة العليا لمفاوضات التجارة الحرة .. وقعنا اتفاقيات شراكات اقتصادية شاملة مع 4 دول، ونتفاوض حالياً مع العديد من الدول الأخرى، وبدأنا نرى تأثير الاتفاقيات على أرقام التجارة الخارجية للدولة … 2023 سيكون العام الاقتصادي الأقوى للدولة في تاريخها بإذن الله» .

وفي تغريدة ثانية قال سموه: «ووافق المجلس خلال الاجتماع على استضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على البيئة في 2025 والذي يحضره 10 آلاف خبير ومتخصص بيئي من 160 دولة .. مسيرة الإمارات الاقتصادية ستبقى مسيرة مستدامة .. محافظة على البيئة .. تحمي الموارد للأجيال القادمة بإذن الله».

واختتم سموه : «واعتمدنا في اجتماع مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس جودة الحياة الرقمية برئاسة سيف بن زايد آل نهيان.. ومجلس الإمارات للجينوم برئاسة خالد بن محمد بن زايد .. المجلسان يهدفان لرفع جودة الحياة الرقمية والصحية لشعب الإمارات وكافة المقيمين على أرضها» .