"الوقاية والسلامة" توعي الأسر بالاجراءات الوقاية خلال الشهر الفضيل
تعبيرية
28 مارس 2023 14:05
اطلقت هيئة الوقاية والسلامة مجموعة من المنشورات التوعوية المعنية بالاستعداد لشهر رمضان المبارك والتي تهدف إلى تقليل الأخطار المحتملة في هذا الشهر الفضيل حيث شملت المنشورات ارشادات السلامة في المطابخ وإجراءات السلامة للخيم الرمضانية وذلك ضمن خطة التوعية الرئيسية لعام 2023م. وأوضح م. عبدالله الماجدي نائب مدير إدارة المعايير والمطابقة بهيئة الوقاية والسلامة أن الهيئة تخصص توعية شهرية بمختلف الموضوعات التي تهم أفراد المجتمع وذلك تحقيقاً لرؤيتها نحو الوصول لمجتمع آمن خال من الأخطار و تم اختيار موضوع الاستعداد لشهر رمضان ضمن الخطة التوعوية لضمان الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي حادث طارئ خلال شهر رمضان إلى جانب إجراءات واشتراطات الوقاية والسلامة العامة بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي عبر بثّ رسائل تثقيفية مستمرة بمنصات هيئة الوقاية والسلامة لترسيخ الوعي وتنمية الثقافة الوقائية من الحرائق لدى أفراد المجتمع إلى جانب تنظيم برامج توعوية افتراضية تستهدف نشر الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع. ودعت الهيئة الأسر إلى ضرورة الإلمام باشتراطات السلامة في مطابخ المنازل والحرص عند استخدام مواقد الطهي والأجهزة الكهربائية وأجهزة تنقية الهواء الملوثة بالزيوت لتجنب وقوع الحوادث المنزلية كما دعت الجمهور الكريم للاطلاع على أدلة نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية وتحديداً دليل الممارسة المهنية بعنوان (الاستعداد لحالات الطوارئ والاستجابة لها) OSHJ-CoP-18 لما فيه من اشتراطات مختصة برفع نسبة الأمان. وناشدت الهيئة الجمهور الكريم أهمية توفير الطفايات وبطانية الحريق وصندوق الإسعافات الأولية وتركيب كواشف للدخان في المنازل وكواشف الغاز في المطابخ بالإضافة إلى تركيب نظام أمان للإنذار المبكر في المنشآت التجارية والبنايات السكنية تفادياً لوقوع الحوادث الكارثية وذلك لضمان حماية الأرواح والممتلكات.