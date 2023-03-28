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"حكماء المسلمين" يطلق برنامجين إذاعيين في إندونيسيا وماليزيا خلال رمضان

"حكماء المسلمين" يطلق برنامجين إذاعيين في إندونيسيا وماليزيا خلال رمضان
28 مارس 2023 13:41

أطلق مجلس حكماء المسلمين في فرعيه بإندونيسيا وماليزيا برنامجين إذاعيين في البلدين على مدار شهر رمضان المبارك، يقدمهما نخبة من العلماء، ويتناولان التركيز على القيم الإنسانية والأخلاقية المتعلقة بالشهر الفضيل.

ويأتي إطلاق البرنامجين في إطار جهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، لنشر وتعزيز قِيَمِ الحوار والتسامح والتعايش المشترك.

وفي إندونيسيا؛ يقدم فرع مجلس حكماء بالتعاون مع إذاعة "شنتا" برنامجًا إذاعيا بمشاركة نخبة من العلماء والمفكرين البارزين، منهم الدكتور قريش شهاب، عضو مجلس حكماء المسلمين ووزير الشؤون الإسلامية الإندونيسي الأسبق، والدكتور لقمان الحكيم، وزير الشؤون الدينية الأسبق، والدكتور محمد زين المجد، عضو المكتب التنفيذي لمجلس حكماء المسلمين، والدكتور مخلص حنفي، مدير فرع المجلس بإندونيسيا، ومحمد عارفين، الداعية الإسلامي.

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وفي ماليزيا، تم إطلاق برنامج إذاعي باللغة الملاوية على إذاعة "زيان" يقدمه معالي الأستاذ الدكتور ذو الكفل محمد البكري، وزير الشؤون الدينية الأسبق وعضو مجلس حكماء المسلمين.

وتأتي هذه المبادرات ضمن الإستراتيجية الإعلامية لمجلس حكماء المسلمين، الهادفة إلى توظيف كافة المنصات الإعلامية في نشر وتعزيز قيم الحوار والسلام والتعايش الإنساني وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومكافحة الفكر المتطرف

المصدر: وام
حكماء المسلمين
ماليزيا
إندونيسيا
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