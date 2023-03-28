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إسعاف" شرطة الشارقة" أول منشأة طبية على مستوى الدولة مراعية للسن

إسعاف" شرطة الشارقة" أول منشأة طبية على مستوى الدولة مراعية للسن
28 مارس 2023 12:51

حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسة إنجازاتها الريادية بحصولها على اعتماد وحدة الإسعاف الطبي كأول منشأة طبية شرطية على مستوى الدولة تخدم كبار السن وذلك بعد استيفاء جميع المعايير والمتطلبات الصادرة من إدارة التراخيص والاعتماد بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأكد سعادة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة الحرص على الحصول على الاعتمادات في مختلف المجالات التي تعزز جودة الحياة لأفراد المجتمع من خلال الاستدامة في عمليات التطوير لمختلف إداراتها الشرطية.

ولفت إلى أن "إسعاف شرطة الشارقة" كمنشأة طبية معتمدة جاءت ترجمةً للجهود المبذولة ضمن مبادرة "النقل العام المراعي للسن" المعنية في توفير خدمات شاملة ومميزة لكبار السن تواكب رؤية القيادة الرشيدة للدولة وبما يتوافق مع توجهات إمارة الشارقة المراعية للسن.

وأوضح قائد عام شرطة الشارقة أن هذا الاعتماد يعد إنجازاً متميزاً في قياس جودة خدمات الرعاية الصحية بشرطة الشارقة وتطورها وفق أفضل المعايير المتبعة إذ تعتبر وزارة الصحة ووقاية المجتمع من الجهات المستدامة في الدولة في عدد المنشآت الصحية المعتمدة، والرائدة عالمياً وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة.

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