جامعة زايد تطلق برنامج ماجستير علم النفس الإرشادي

أطلقت جامعة زايد برنامج ماجستير علم النفس الإرشادي الأول من نوعه في الدولة والمصمم لتزويد الخريجين بالمهارات والمعرفة اللازمة للعمل ضمن مجموعة متنوعة من المهن في مجالات الصحة النفسية بالقطاعين العام والخاص.

ويتماشى البرنامج مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 للدولة والسياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية، ويتاح البرنامج الفصل القادم "خريف 2023" ويقوم بتدريسه أساتذة من كلية العلوم الطبيعية والصحية في الجامعة ، كما سيتم تقديمه على مدار أربعة فصول دراسية متتالية في حرم جامعة زايد في أبوظبي.

ويخوض الطلبة في البرنامج تدريبا عمليا لضمان تفعيل مخرجات التعلم وممارستها بالشكل المطلوب، ويتاح لهم الوصول إلى مجموعة من الموارد وخدمات الدعم التي تقدمها جامعة زايد، بما في ذلك استشارات ودعم أعضاء هيئة التدريس والموظفين، واستخدام المرافق الحديثة والانضمام لمجتمع الطلبة النابض بالحياة.

وقال الدكتور مايكل آلين، نائب مدير جامعة زايد ورئيس للشؤون الأكاديمية :" نسعى لتطوير البرامج الدراسية لخدمة مجال الصحة النفسية ، وكجامعة رائدة في المنطقة، نحن بصدد تغيير نماذج التدريس لدينا بهدف تحسين مخرجات التعليم لتتوافق مع متطلبات بيئات العمل المستقبلية، بما في ذلك مجال علم النفس".

من جانبها قالت الدكتورة جيل دوثلر، عميد الدراسات العليا بالإنابة في جامعة زايد: “يسعدنا أن نعلن عن إطلاق برنامج ماجستير علم النفس الإرشادي، والذي يهدف إلى تزويد المنتسبين بفهم شامل لعلم النفس، والخبرة والمعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق النظريات والنماذج النفسية لمساعدة من يعانون من تلك التحديات في المجتمع.”

من ناحيتها أكدت الدكتورة تيريزا أرورا، رئيسة قسم علم النفس في جامعة زايد أن البرنامج يسهم في تعزيز المهارات المهنية للخريجين بما يتوافق مع سعي الجامعة إلى تأهيل كوادر ذات تنافسية عالية في سوق العمل.

وتشهد جامعة زايد حاليا تحولا استراتيجيا شاملا، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز برامج البكالوريوس والدراسات العليا لتتماشى مع أهداف مئوية الإمارات 2071 ومشاريع الخمسين ، كما ستقوم الجامعة خلال الفترة المقبلة بتطبيق مشاريع بحثية جديدة ذات مستوى عالمي تدعم البرامج الأكاديمية الجديدة.