«رحمانية الشارقة» يناقش جهود الأئمة والمؤذنين

الشارقة (الاتحاد)

التقى مجلس ضاحية الرحمانية الأئمة والمؤذنين في مساجد الضاحية وبحث معهم، خلال لقاء في مقر الضاحية بمدينة الشارقة، جهودهم خلال شهر رمضان الكريم، وأدوارهم في تقديم الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة في تعزيز تماسك الأسرة.

جاء هذا اللقاء في إطار ما درج عليه مجلس ضاحية الرحمانية من تنظيم هذا اللقاء مع بداية شهر رمضان الكريم، بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية.

حضر اللقاء الذي عقد مساء أمس الأول، أحمد عبدالله المطروشي رئيس مجلس الضاحية، وماجد الشامسي نائب الرئيس والأعضاء.

وفي بداية اللقاء، هنأ أحمد عبدالله المطروشي، رئيس مجلس الضاحية، الأئمة والمؤذنين بحلول شهر رمضان الكريم، وأكد على أهمية هذا الشهر الفضيل في نشر الخير والقيم السمحة بين أفراد المجتمع، موضحاً أن دائرة شؤون الشؤون الإسلامية بالشارقة، ومن خلال إداراتها والأئمة والمؤذنين، يبذلون أدواراً كبيرة في نشر الخير بين الناس والذي يتزايد مع شهر رمضان الكريم.

وأشار المطروشي إلى المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتحقيق رسالة المسجد باعتباره بيت الله في الأرض، لاسيما خلال شهر رمضان الكريم، وحثهم على التواصل مع المجتمع.

بعدها جرى تناول أدوار الأئمة والمؤذنين والوعاظ خلال شهر رمضان الكريم، كما تم التطرق إلى بحث مختلف احتياجاتهم وجاهزيتهم لهذا الشهر.

وتم التأكيد على التعاون المشترك بهدف تحفيز المجتمع على السعادة والإيجابية خلال أيامه ولياليه، والمشاركة بالأعمال الصالحة والتي تقرب إلى الله عز وجل.