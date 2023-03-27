«استقرار الأسرة» في مجلس رمضاني بخورفكان

الشارقة (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أول المجالس الرمضانية في منطقة خورفكان، تحت شعار «استقرار الأسرة.. أمن للمجتمع»، بحضور العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة، والعقيد دكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، وعدد من مديري المؤسسات الحكومية والضباط وأولياء الأمور بالمدينة.

وشارك في الجلسة الحوارية مختصون في المجالين الأمني والأسري، والتي جاءت انسجاماً مع توجهات القيادة العامة لشرطة الشارقة وجهودها في تعزيز الأمن والأمان في الإمارة، للتصدي لأبرز التحديات والمخاطر التي تلقي بظلالها على الأسرة والمجتمع، والتي تتطلب تظافر الجهود بالتشارك مع المجتمع.

وأكد العقيد الدكتور علي الكي الحمودي، سعي القيادة العامة لشرطة الشارقة المستمر في رفع الوعي الأمني لدى مختلف فئات المجتمع، وترسيخ مبدأ الوقاية للأحداث الأمنية، مؤكداً استمرار توظيف كافة الإمكانات المتاحة لدى الجهاز الأمني في عملية نشر التوعية الأمنية والمجتمعية، باعتبار أن المجتمع وأفراده جزء لا يتجزأ من عمل الشرطة.

أدار الجلسة الإعلامي وديع محمد، حيث ركزت على ثلاثة محاور حول الآثار النفسية للحياة الرقمية، تحدث فيها الدكتور عادل الكراني استشاري الطب النفسي، وتطرق في حديثه عن التكنولوجيا الحديثة، ومدى تأثيرها على تركيز الطفل وقدراته في التعاملات الاجتماعية والتفاعل العاطفي، والمحور الثاني حول المخدرات والترويج الإلكتروني، وتحدث فيها المحامي جاسم عبدالله النقبي، عن التعامل الأسري في رقابة الأبناء، حتى لا يكونوا ضحايا استغلال مروجي المخدرات عبر المواقع والمنصات الإلكترونية، كما تناول أساليب الترويج وسبل الوقاية والتحصين من شر خطر ترويج المخدرات، وما يمكننا فعله في ظل مواجهتنا لتحدي أهمية استخدام الأبناء للتقنية.

أما المحور الثالث، فكان حول الترابط الأسري وأثره في تحقيق أمن المجتمع، وشاركت الدكتورة فاطمة علي البلوشي، في الحديث عن أهمية الترابط في الأسرة وأثره على المجتمع، مشيرة إلى أهم المبادئ والمقومات التي تحقق الترابط الأسري، والطرق والأساليب الواجب اتباعها لتحقيق الأمن الأسري في المجتمع.

وشهدت الجلسة عدداً من المداخلات، وطرح توصيات عدة تكمن في حماية الأسرة والأبناء لضمان مجتمع آمن، بالإضافة إلى تكريم المتحدثين والشركاء من الجهات الداعمة والمساهمين في إنجاح الجلسة الحوارية، كما تجول الحضور في أرجاء المعرض المصاحب لبرنامج الجلسة، واطلعوا على منصات التوعية التي أقيمت على هامش الجلسة لكل من إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وقسم مسرح الجريمة ودائرة الخدمات الاجتماعية بخورفكان، وركن مركز التنمية الأسرية، الذي احتوى على كل ما يوعي الأبناء والآباء بمخاطر المخدرات والتفكك الأسري.