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انطلاق أولى جلسات منتدى الفجيرة الرمضاني

مشاركون في المجلس (من المصدر)
28 مارس 2023 02:21

الفجيرة (الاتحاد)

انطلقت، أمس الأول أولى جلسات منتدى الفجيرة الرمضاني في دورته الثامنة بعنوان «أضواء على ريادة الأعمال المستدامة» والذي تنظمه مؤسسة غبشة تحت شعار «الاستدامة.. اليوم للغد»، بحضور محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان العربي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور خالد الظنحاني رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى ونخبة من المسؤولين ورجال الأعمال وجمهور غفير.
شارك في الجلسة - التي استضافها المستشار أحمد بن إعلي الظنحاني في مجلسه بدبا الفجيرة - مستشار ريادة الأعمال وتنمية المشاريع جاسم محمد البستكي، ورائد الأعمال سالم خماس اليماحي، والخبير الزراعي سعيد المعيلي، وأدارها الدكتور حمد المطيري نائب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى.
واستعرض الدكتور خالد الظنحاني رئيس المنتدى الخطوات المتميزة ومراحل التطور التي طرأت على مناشط المنتدى خلال السنوات السابقة وما سيطرحه خلال العام الجاري من مواضيع مهمة وغنية تمس المجتمع الإماراتي وتسهم في توسيع دائرة الاستفادة من الحوار البناء ومناقشة القضايا الاجتماعية وتقديم التوعية الثقافية لأفراد المجتمع على مختلف أطيافهم وشرائحهم.

منتدى الفجيرة الرمضاني
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