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فتوى: سمعت الأذانَ وأنا أتسحر، ماذا يجب عليّ أن أفعل؟

فتوى: سمعت الأذانَ وأنا أتسحر، ماذا يجب عليّ أن أفعل؟
28 مارس 2023 02:20

يجب التوقفُ عن تناول المفطرات عند سماع الأذان، لأن الأذان يُرفعُ عند طلوع الفجر، وذلك هو وقتُ وجوبِ الإمساك عن الأكل وغيرِه من المفطرات، قال الله تعالى: ﴿... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ...)، «سورة البقرة: الآية 187».
ومن فتاوى النساء إذا طهُرت المرأةُ قبل الفجر، ولم تغتسل حتى أُذّنَ للفجرِ، هل صيامُها صحيحٌ؟ قال مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: «صيامُها صحيحٌ، إذا نوتِ الصيامَ قبل الفجر، وتغتسلُ لأداء صلاة الفجر، لأن الطهارةَ ليست من شروط صحةِ الصيام».

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