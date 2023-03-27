فتوى: سمعت الأذانَ وأنا أتسحر، ماذا يجب عليّ أن أفعل؟

يجب التوقفُ عن تناول المفطرات عند سماع الأذان، لأن الأذان يُرفعُ عند طلوع الفجر، وذلك هو وقتُ وجوبِ الإمساك عن الأكل وغيرِه من المفطرات، قال الله تعالى: ﴿... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ...)، «سورة البقرة: الآية 187».

ومن فتاوى النساء إذا طهُرت المرأةُ قبل الفجر، ولم تغتسل حتى أُذّنَ للفجرِ، هل صيامُها صحيحٌ؟ قال مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: «صيامُها صحيحٌ، إذا نوتِ الصيامَ قبل الفجر، وتغتسلُ لأداء صلاة الفجر، لأن الطهارةَ ليست من شروط صحةِ الصيام».