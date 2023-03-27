بحث إجراءات الشحنات الغذائية المستوردة في عجمان

عجمان (وام)

بحثت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلدية أم القيوين إجراءات الشحنات الغذائية المستوردة.

وخلال لقاء جمع وفداً من الهيئة ترأسه محمد الحمادي مدير إدارة رقابة المنافذ، ومسؤولي عمليات الرقابة والتفتيش على الشحنات الغذائية المستوردة في إمارة أبوظبي عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية، وممثلين عن إدارة الصحة العامة ببلدية أم القيوين..تم التطرق إلى الإجراءات المشتركة مع إمارة عجمان وإمارة أم القيوين لتسهيل حركة تجارة الأغذية وضمان مطابقة الشحنات الغذائية للمواصفات. وجرى بحث سبل التعاون في الإجراءات المشتركة لآلية الرقابة والتفتيش على الشحنات الغذائية المستوردة وأوضحت مكية حسن غلوم مدير إدارة الصحة العامة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن دائرة البلدية تسعى لتوثيق علاقتها مع كافة شركائها الاستراتيجيين فيما يصب في مصلحة الجميع وتقديم أفضل الخدمات وقالت إن الدائرة تشترك مع هيئة الزراعة والسلامة الغذائية بإمارة أبوظبي بخدمات تحويل الشحنات الغذائية ضمن اتفاقية شراكة تتضمن التعاون المشترك بالعمليات الرقابية على مستوى سلامة الغذاء والصحة الحيوانية بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والصالح العام للدولة.

وأكدت أن إمارة عجمان تشهد نموًا كبيرًا في عدد الشحنات الغذائية المستوردة عبر ميناء عجمان البحري والشحنات المحولة من الموانئ الأخرى، بفضل الجهود المبذولة لتسهيل حركة تجارة الغذاء وتسهيل إجراءات الرقابة والتفتيش والتجهيزات اللوجستية والتقنية والفنية لتسريع عمليات الإفراج عن الشحنات الغذائية بما يعزز من الأمن الغذائي للدولة.

نظام إدارة الواردات والصادرات

استعرض محمد الحمادي نظام إدارة الواردات والصادرات الغذائية الخاص بالرقابة على الأغذية المستوردة والمصدرة في إمارة أبوظبي وخصائصه والهدف من إنشائه، والربط مع الشركاء الاستراتيجيين.

من جانبه، أكد المهندس عبد الله التميمي مدير إدارة المختبرات المركزية بدائرة البلدية على جهوزية المختبرات للربط والتكامل بالإجراءات الخاصة بالإفراج الصحي للشحنات الغذائية المستوردة بما يدعم إجراءات الرقابة والتفتيش على الشحنات ومنظومة تقييم المخاطر الغذائية للأصناف الغذائية معتمدة على أحدث الأجهزة والتقنيات في فحص الأغذية لضمان مطابقتها للمواصفات واللوائح المعتمدة.