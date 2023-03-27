بلدية أبوظبي تكرم الفائزين بجائزة «ارتقاء»

أبوظبي (الاتحاد)

كرم سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي الفائزين بجائزة بلدية مدينة أبوظبي الداخلية للتميز (ارتقاء) في دورتها السابعة للعام 2022، حيث تأتي هذه الجائزة تجسيداً لتوجيهات القيادة الحكيمة، وامتثالاً لرؤيتها وحرصها على تحفيز الطاقات الإبداعية للعاملين في المؤسسات الحكومية عبر إطلاق برنامج لجوائز التميز ضمن المؤسسات والهيئات المنضوية تحت حكومة أبوظبي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته بلدية مدينة أبوظبي ممثلة بقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء - إدارة التميز المؤسسي لتكريم المتأهلين والفائزين بجائزة ارتقاء للعام 2022.

وأكدت شيخة المهيري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء أن جائزة (ارتقاء) تهدف إلى رفع مستوى الأداء، وتحسين آليات العمل المؤسسية، وتهيئة موظفيها للمشاركة الفعالة في جوائز التميز المختلفة، وتطوير وبناء قدرات العاملين وتأهيلهم للوصول إلى أفضل الممارسات، والمساهمة في نشر الوعي بثقافة التميز والجودة والشفافية وجعلها مكوناً أساسياً في بيئة العمل من خلال بث روح التنافس بين القطاعات والإدارات كافة.

ونال المهندس عيسى مبارك المزروعي المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية جائزة «ارتقاء» عن فئة (المدير التنفيذي المتميز)، كما نال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية جائزة (فئة أفضل قطاع مطبق لمنظومة التميز الحكومي)، وحصل القطاع نفسه على جائزة «ارتقاء» لفئة (أفضل إدارة مطبقة لمنظومة التميز الحكومي متمثلة بإدارة أصول البنية التحتية).

وحصد قطاع خدمات الدعم والمساندة جائزة (فئة أفضل قطاع إلكتروني - داعم)، وحصل قطاع الأراضي والعقارات على جائزة (فئة أفضل قطاع إلكتروني - خدمي).

وحصدت إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصال جائزة (فئة أفضل إدارة إلكترونية - داعمة)، وحصلت إدارة الصحة العامة على جائزة فئة (أفضل إدارة إلكترونية - خدمية)، وحصلت خدمة (اعتماد مواد البنية التحتية) على جائزة (أفضل خدمة مقدمة للمتعاملين).

وضمن جوائز الأفراد فاز المهندس أحمد محفوظ باعبيد من قطاع البنية التحتية بجائزة (فئة الموظف المتميز في مجال الإشراف الإداري - مدراء الإدارات)، وفاز المهندس حمد محسن عبد الله من قطاع البنية التحتية بجائزة (فئة الموظف المتميز في مجال الإشراف الإداري - رؤساء الأقسام)، وفاز سيف يحيى الرميثي مدير إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصال من قطاع خدمات البلدية بجائزة (فئة الموظف المتميز في مجال إسعاد المتعاملين - إشرافي)، كما فاز الموظف راشد جاسم الحمادي من قطاع خدمات الدعم والمساندة بجائزة (فئة الموظف المتميز في مجال الدعم الإداري)، وفازت عائشة يوسف العلي من مكتب المدير العام بجائزة (فئة الموظف المتميز في مجال الوظائف الإدارية المكتبية)، وفازت فاطمة راشد السعدي من قطاع البنية التحتية بجائزة (فئة الموظف المتميز في المجال التخصصي)، وفازت إيمان سعيد العامري من قطاع البنية التحتية بجائزة (فئة الموظف المتميز في المجال التقني- الفني)، وفازت المهندسة سلامة سعيد الكتبي من قطاع البنية التحتية بجائزة (فئة الموظف المتميز في المجال الميداني (المهندس المتميز)، وفاز هلال أحمد المنصوري من قطاع عمليات البلديات الفرعية بفئة (الموظف الجديد المتميز)، وفازت العنود سالم الحمادي من قطاع البنية التحتية بجائزة (فئة الموظف المبتكر).