«محاكم دبي» تنظم برنامجاً عن تصفية التركات

دبي (وام)

نظمت محاكم دبي متمثلة بالمحكمة الخاصة بالتركات وبالتعاون مع إدارة الخبراء والمحكمين، برنامجاً بعنوان «واجبات وصي التركة وحقوقه وإجراءات تصفية التركات» للخبراء المقيدين بمحاكم دبي والذين بلغ عددهم 39 خبيراً، قدمه القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس المحكمة الخاصة بالتركات. وأوضح أن البرنامج التدريبي للخبراء أسهم في تعريفهم بأحكام الوصاية على التركات وإجراءات تصفية التركات، تمهيداً لقيد الخبراء المنتسبين للبرنامج في جدول خاص بأوصياء التركات، بحيث يقتصر إسناد مهام الوصاية على التركات مستقبلاً على الخبراء بعد استكمالهم أعمال البرنامج التدريبي واجتياز الاختبار المقرر به.