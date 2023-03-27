بلدية دبي تؤكد على تعزيز المعرفة والابتكار

دبي (الاتحاد)

قال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، بمناسبة «شهر القراءة»، يُعدُّ «شهر القراءة» شهراً وطنياً ومعرفياً في دولة الإمارات، يُسهم في بناء مجتمع متماسك علمياً وثقافياً، وذي مستويات معرفة متقدمة وثيقة الصلة بالقراءة كجزءٍ من مسيرة التنمية المعرفية للدولة.

وأضاف: تعكس هذه المبادرة رؤية قيادة دولة الإمارات، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، في ترسيخ وتنمية العلم والمعرفة لبناء مجتمع نموذجي قادر على الاستمرار بقيادة مسيرة التنمية والتقدم. كما يسعى شهر القراءة إلى رفع مستوى القراءة بين أفراد المجتمع، والارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي لهم الذي سيعزز من فرص الابتكار. وأكد حرص بلدية دبي على تنمية وتعزيز ثقافة القراءة لدى كوادرها وأفراد المجتمع، من خلال البرامج والمبادرات والجلسات الحوارية التحفيزية والتوعوية والثقافية التي تدعمهم وتشجعهم على القراءة والاهتمام بها.