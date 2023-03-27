الثلاثاء 28 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بلدية دبي تؤكد على تعزيز المعرفة والابتكار

بلدية دبي تؤكد على تعزيز المعرفة والابتكار
28 مارس 2023 02:21

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«محاكم دبي» تنظم برنامجاً عن تصفية التركات
محاضرة لتعزيز التوعية الأمنية السياحية بدبي

 قال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، بمناسبة «شهر القراءة»، يُعدُّ «شهر القراءة» شهراً وطنياً ومعرفياً في دولة الإمارات، يُسهم في بناء مجتمع متماسك علمياً وثقافياً، وذي مستويات معرفة متقدمة وثيقة الصلة بالقراءة كجزءٍ من مسيرة التنمية المعرفية للدولة. 
وأضاف: تعكس هذه المبادرة رؤية قيادة دولة الإمارات، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، في ترسيخ وتنمية العلم والمعرفة لبناء مجتمع نموذجي قادر على الاستمرار بقيادة مسيرة التنمية والتقدم. كما يسعى شهر القراءة إلى رفع مستوى القراءة بين أفراد المجتمع، والارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي لهم الذي سيعزز من فرص الابتكار. وأكد حرص بلدية دبي على تنمية وتعزيز ثقافة القراءة لدى كوادرها وأفراد المجتمع، من خلال البرامج والمبادرات والجلسات الحوارية التحفيزية والتوعوية والثقافية التي تدعمهم وتشجعهم على القراءة والاهتمام بها.

دبي
بلدية دبي
داوود الهاجري
شهر القراءة
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا يقترح اللجوء إلى الوساطة لحل نزاع ذ
عربي ودولي
رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا يقترح اللجوء إلى الوساطة لحل نزاع سن التقاعد
اليوم 14:33
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
الرياضي
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
اليوم 14:30
توتنهام بين «تسريبات» كونتي و«إنجازات» كين!
الرياضي
توتنهام بين «تسريبات» كونتي و«إنجازات» كين!
اليوم 14:17
فعاليات ثقافية وترفيهية في «رمضانيات بيت الحكمة»
دنيا
فعاليات ثقافية وترفيهية في «رمضانيات بيت الحكمة»
اليوم 14:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©