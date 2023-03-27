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شراكة بين «رأس الخيمة للمواصلات» و«تاكسي دبي»

شراكة بين «رأس الخيمة للمواصلات» و«تاكسي دبي»
28 مارس 2023 02:21

رأس الخيمة (وام) 

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وقعت هيئة رأس الخيمة للمواصلات اتفاقية شراكة مع مؤسسة «تاكسي دبي» التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي بهدف تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما وتوحيد الجهود لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين وكافة شرائح المجتمع في قطاعات النقل التجاري والنقل المدرسي وتطبيقات الحجز الذكية. وقع الاتفاقية عن هيئة رأس الخيمة للمواصلات المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات وعن مؤسسة «تاكسي دبي» منصور رحمه الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي بالهيئة بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وتنص الاتفاقية على تكثيف جهود الشراكة بما يحقق رؤية الطرفين ويحقق المنفعة المتبادلة من خلال رسم أطر التعاون المشترك. 
وقال مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات إن الاتفاقية تأتي ضمن مساعي الهيئة لتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم توجهاتها لتوفير انسيابية النقل وسهولة الوصول لكافة المواطنين والمقيمين والزوار في إمارة رأس الخيمة.
وأضاف أن الاتفاقية تأتي أيضا تنفيذا لخطط الهيئة لتقديم قيمة مضافة لخدمات النقل من خلال إضافة مركبات الليموزين الكهربائية التي سيتم تقديمها للجمهور ضمن إمارة رأس الخيمة والفعاليات الرئيسية في الإمارة بما يعزز من تجربة المتعامل وتشارك مؤسسة «تاكسي دبي» في تقديم خدمات النقل المدرسي بما يساهم في الرفع من جودة الخدمة وجودة الحياة في الإمارة. من جانبه قال المدير التنفيذي لمؤسسة «تاكسي دبي» بالهيئة إن هذه الشراكة تحقق الغايات التوسعية للمؤسسة والتي تتطلع من خلالها إلى توسيع نطاق شراكاتها إقليمياً وجغرافياً.

رأس الخيمة
هيئة رأس الخيمة للمواصلات
تاكسي دبي
هيئة الطرق والمواصلات
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