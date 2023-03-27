267 سلعة غذائية مدعومة للمواطنين في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

وفرت بلدية منطقة الظفرة 267 سلعة غذائية مدعومة للمواطنين عبر مراكز توزيع المواد الغذائية المدعومة التابعة لها في كافة مدن منطقة الظفرة وتشمل مدينة زايد، مدينة المرفأ، مدينة ليوا، مدينة غياثي، مدينة السلع، ومدينة دلما، وذلك انطلاقاً من دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة وجهود فرق التواجد البلدي للتسهيل والتيسير على المواطنين وتلبية احتياجاتهم. وتشمل السلع الغذائية المدعومة التي توفرها البلدية البقوليات والأرز والدقيق والزيوت والمياه المعبأة والتمور والعصائر، بالإضافة إلى مستلزمات التنظيف والغسيل، علماً بأن المواد الغذائية متغيرة وذلك حسب اعتماد لجنة تنظيم مراكز السلع المدعومة بدائرة البلديات والنقل، كما بلغ عدد السلع الغذائية التي تم توزيعها على المستفيدين منذ بداية العام الماضي 2022 وحتى نهاية شهر فبراير من العام الجاري 76.3274 سلعة غذائية. ويقدم التواجد البلدي خدمة طلب المواد الغذائية من خلال الخدمات الإلكترونية، وذلك عبر منصة (تم)، بالإضافة إلى خدمة توصيل المواد الغذائية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم بهدف توفير أفضل الخدمات وتحقيق رضا وسعادة المجتمع.

كما يحرص على توفير وتوزيع المواد الغذائية بأسعار منافسة ومدعومة على مدار العام وتوسيع نطاق توزيع المواد الغذائية ليشمل المواطنين في جميع مدن المنطقة، وذلك للمساهمة في تحقيق الاستقرار المعيشي لهم.