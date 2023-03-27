نجاح علاج مريضة بالذئبة الحمامية الجهازي

العين (الاتحاد)

نجح الأطباء في مستشفى توام، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، إحدى الشركات التابعة لـ«بيورهيلث»، في علاج مريضة إماراتية تعاني مرض الذئبة الحمامية الجهازي بعقار جديد، والذي تمت الموافقة عليه من إدارة الغذاء والدواء الأميركية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، بناءً على دراسات من مختلف دول العالم. وقام قسم أمراض المفاصل والروماتيزم في مستشفى توام التابع لشركة صحة أبوظبي بتوفير هذا الدواء وتحضيره للمريضة في العيادة الوريدية النهارية، لتكون من المرضى الذين يتم علاجهم من خلال هذا العقار الحديث الذي يؤخذ شهرياً.

وقال الدكتور خالد النقبي، استشاري ورئيس قسم أمراض المفاصل والروماتيزم في مستشفى توام وأستاذ مشارك ملحق بجامعة الإمارات، «إن المريضة تعاني عدم التحكم بالمرض لسنوات على الرغم من تناولها لأدوية مختلفة».

وأضاف أن مرض الذئبة الحمامية الجهازي هو مرض مناعي ذاتي غير معدٍ قد يصيب أي جزء من الجسم بسبب مضادات يفرزها الجسم ضد بعض الأنسجة. ويصيب المرض الإناث أكثر من الذكور، وقد يصيب الأعمار كافة، لكنه غالباً ما يتم تشخيصه في المرحلة العمرية من 15 إلى 45 عاماً.

والمرض غير معروف السبب، لكن توجد عوامل قد تزيد من احتمال ظهور المرض، منها الاستعداد الوراثي والأشعة فوق البنفسجية وتأثير الهرمونات والتدخين والتلوث والسمنة والتوتر بعد الصدمات ونقص فيتامين دال ومادة الانترفيرون والفيروسات والحيّوم وبعض الأدوية.

وقد يؤثر المرض على أجزاء مختلفة من الجسم. وقد تكون الأعراض خفيفة أو متوسطة، مثل طفح جلدي أو تساقط غزير في الشعر أو صداع لا يخف بالمسكنات العادية أو ألم/ تيبّس في مفاصل أو انخفاض في عدد الكريات البيضاء أو الحمراء أو الصفائح الدموية أو الإرهاق أو ازرقاق الأصابع.

طرق مختلفة

قالت المريضة سميحة، «لم أرغب أبداً في التحدث عن إصابتي بالذئبة الحمراء مع أصدقائي والمقربين لي. تم تشخيصي منذ 8 سنوات واستشرت أطباء عدة من مختلف المستشفيات، وفي عام 2018 قررت استشارة د. خالد النقبي الذي كان يعمل آنذاك في مستشفى العين ثم أكملت متابعتي في عيادته بمستشفى توام، وعالج مرض الذئبة بطرق مختلفة، لكن التحكم في المرض كان صعباً مما اضطرني لأخذ دواء الكورتيزون بالإضافة لأدوية عدة. التعايش مع هذا المرض صعب بالنسبة لي ولكن الدعم الذي قدمه الدكتور خالد وطاقمه ساعدني جداً على تخطي هذه المرحلة الصعب، وقد تمكنت من إيقاف دواء الكورتيزون تماماً. أتقدم بالشكر لفريق قسم أمراض المفاصل والروماتيزم في مستشفى توام على الدعم الطبي الذي قدموه لي خلال فترة علاجي».