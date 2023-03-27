الثلاثاء 28 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«كليفلاند كلينك» يقدّم نصائح وتوصيات لضمان نوم صحي وعميق

«كليفلاند كلينك» يقدّم نصائح وتوصيات لضمان نوم صحي وعميق
28 مارس 2023 02:21

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الصحة- أبوظبي" تُعلن مركز أبوظبي للخلايا الجذعية مركزاً للتميز في زراعة نخاع العظم
الإمارات الأولى خليجياً في نمو الإنفاق على الرعاية الصحية

سلّط اختصاصي طبي من مستشفى كليفلاند كلينك، نظام الرعاية الصحية العالمي، الضوء على العوامل المساعدة في الحصول على نوم صحي وعميق مع دخول المسلمين في جميع أنحاء العالم شهر رمضان المبارك وتغير أنماط حياتهم ونومهم وفقاً لأوقات تناول وجبات الطعام وساعات العمل، لافتاً إلى أهمية التركيز على تحسين جودة النوم والحصول على قسط كافٍ من الراحة أثناء الليل لدعم صيامهم وعافيتهم خلال الشهر الفضيل.
وقال الدكتور فيشال شاه، اختصاصي أمراض الرئة في مركز اضطرابات النوم في مستشفى كليفلاند كلينيك: «من المعروف أن الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد يساعدنا على أداء أعمالنا بشكل أفضل، لكن الدراسات أظهرت أن النوم يؤثر أيضاً في مستويات الشبع والجوع لدينا. ووفقاً لهذه الأبحاث، يرتبط الحرمان الجزئي من النوم بالتغيرات في هرموني تنظيم الشهية«اللبتين»و«الجريلين«، ما قد يجعل الصيام أكثر صعوبة».
وأضح الدكتور شاه أن بعض الدراسات خلُصت أيضاً إلى أنه من دون الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد والمتناسق، فإن الاستجابة المناعية تتأثر سلباً، ما يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بشكل عام، إضافة إلى أنهم يستغرقون وقتاً أطول للتعافي منها. ووفقاً للدكتور شاه، هناك ثلاثة عوامل مهمة وراء جودة النوم، وهي وضع جدول ثابت ومنتظم للنوم، والحصول على فترة كافية من النوم غير المتقطع، وتبني العادات المساعدة للنوم الصحي مثل إيقاف الشاشات الإلكترونية والرقمية. 
وأشار الدكتور شاه إلى أن أهم العوامل المساعدة في الحصول على نوم صحي وجيد تتمثل في الذهاب إلى الفراش في ساعة محددة والاستيقاظ في ساعة محددة كل يوم.

كليفلاند كلينك
الرعاية الصحية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا يقترح اللجوء إلى الوساطة لحل نزاع ذ
عربي ودولي
رئيس أكبر نقابة عمالية في فرنسا يقترح اللجوء إلى الوساطة لحل نزاع سن التقاعد
اليوم 14:33
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
الرياضي
قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو
اليوم 14:30
توتنهام بين «تسريبات» كونتي و«إنجازات» كين!
الرياضي
توتنهام بين «تسريبات» كونتي و«إنجازات» كين!
اليوم 14:17
فعاليات ثقافية وترفيهية في «رمضانيات بيت الحكمة»
دنيا
فعاليات ثقافية وترفيهية في «رمضانيات بيت الحكمة»
اليوم 14:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©