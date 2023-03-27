«كليفلاند كلينك» يقدّم نصائح وتوصيات لضمان نوم صحي وعميق

دبي (الاتحاد)

سلّط اختصاصي طبي من مستشفى كليفلاند كلينك، نظام الرعاية الصحية العالمي، الضوء على العوامل المساعدة في الحصول على نوم صحي وعميق مع دخول المسلمين في جميع أنحاء العالم شهر رمضان المبارك وتغير أنماط حياتهم ونومهم وفقاً لأوقات تناول وجبات الطعام وساعات العمل، لافتاً إلى أهمية التركيز على تحسين جودة النوم والحصول على قسط كافٍ من الراحة أثناء الليل لدعم صيامهم وعافيتهم خلال الشهر الفضيل.

وقال الدكتور فيشال شاه، اختصاصي أمراض الرئة في مركز اضطرابات النوم في مستشفى كليفلاند كلينيك: «من المعروف أن الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد يساعدنا على أداء أعمالنا بشكل أفضل، لكن الدراسات أظهرت أن النوم يؤثر أيضاً في مستويات الشبع والجوع لدينا. ووفقاً لهذه الأبحاث، يرتبط الحرمان الجزئي من النوم بالتغيرات في هرموني تنظيم الشهية«اللبتين»و«الجريلين«، ما قد يجعل الصيام أكثر صعوبة».

وأضح الدكتور شاه أن بعض الدراسات خلُصت أيضاً إلى أنه من دون الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد والمتناسق، فإن الاستجابة المناعية تتأثر سلباً، ما يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بشكل عام، إضافة إلى أنهم يستغرقون وقتاً أطول للتعافي منها. ووفقاً للدكتور شاه، هناك ثلاثة عوامل مهمة وراء جودة النوم، وهي وضع جدول ثابت ومنتظم للنوم، والحصول على فترة كافية من النوم غير المتقطع، وتبني العادات المساعدة للنوم الصحي مثل إيقاف الشاشات الإلكترونية والرقمية.

وأشار الدكتور شاه إلى أن أهم العوامل المساعدة في الحصول على نوم صحي وجيد تتمثل في الذهاب إلى الفراش في ساعة محددة والاستيقاظ في ساعة محددة كل يوم.