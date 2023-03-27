شرطة أبوظبي تعزز الوعي الصحي لمنتسبيها

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، فعالية «صحتك في رمضان» بالتعاون مع مستشفى برجيل بأبوظبي، لتعزيز الوعي الصحي للمنتسبين خلال شهر رمضان المبارك.

وتضمنت الفعالية محاضرة تثقيفية حول طرق التغذية الصحية والأسلوب الصحي السليم في الشهر الفضيل، والطرق الأفضل للمائدة الرمضانية، وكيفية جعل الشهر الفضيل بداية لصحة أفضل وطرق موازنة الطعام في رمضان بدءاً بتناول وجبة الإفطار وأهمية وجبة السحور، مروراً بكيفية التغلب على العطش والاهتمام بتناول السوائل في رمضان، وتشجيع المنتسبين على ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان وتوضيح أفضل أوقات الرياضة، لما لها من فوائد صحية عديدة خاصة للصائمين الذين يغيرون أنماط نومهم وأنظمتهم الغذائية.