معلمو المدرسة الإماراتية يتدربون على مهارات التدريس الموجّه بالبيانات

دينا جوني (دبي)

أطلقت مؤسسة الإمارات للتعليم برنامج التطوير المهني للكادر المدرسي للفصل الثالث من العام الدراسي 2023-2024. ويستهدف البرنامج نحو 23 ألف معلم ومعلمة من مختلف التخصصات والحلقات الدراسية، إضافة إلى الوظائف الداعمة في المدرسة الإماراتية، وذلك في إطار جهود المؤسسة للارتقاء بالأداء العام.

ويستمر البرنامج التدريبي الذي انطلق أمس الاثنين في 27 مارس، لغاية يوم الجمعة في 31 مارس لتبدأ بعدها إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني للمعلمين لمدة أسبوعين. ويستأنف المعلمون دوامهم مع الطلبة في 17 أبريل المقبل.

وتنظم المؤسسة برنامج التدريب والتطوير المهني بمعظمه افتراضياً، ويشارك فيه أعضاء الهيئة التعليمية والوظائف الداعمة من خلال البث المباشر أو منصة التدريب الرقمية التابعة للمؤسسة أو برنامج «تيمز»، فيما تعقد المؤسسة بعض الجلسات التدريبية حضورياً من خلال المهام العملية المباشرة.

ويستهدف البرنامج التدريبي الخاص بالمعلمين، أعضاء الهيئة التدريسية في مختلف مسارات المدرسة الإماراتية العام والمتقدم والنخبة والتطبيق، بالإضافة إلى الأكاديميات ومدارس اللغة الصينية، وبالإضافة إلى معلمي المواد النظرية الأساسية من اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والأحياء والكيمياء والدراسات الاجتماعية، يشمل التدريب في نهاية الفصل الثاني معلمي برنامج السياحة والسفر والعلوم الإبداعية وعلوم الرياضة والموسيقى وأكاديمية الطيران والسياحة والسفر وأكاديمية الأعمال والاقتصاد وعلوم الرياضة البدنية وغيرها.

ويركز البرنامج التدريبي على مهارات المعلمين المتعلقة بشكل مباشر بمادة التدريس، بالإضافة إلى المهارات العامة من خلال أربع ورش تدريبية موحّدة ومطلوب المشاركة فيها من قبل جميع المعلمين وهي صعوبات التعلّم الاكتشاف والتشخيص والبيانات، والتدريس الموجّه بالبيانات، وبيئة صفية محفّزة على الإبداع والابتكار، ودور أولياء الأمور في تقليل فجوات التعلّم.

تدريب خاص

يتلقى اختصاصيو حماية الطفل ومساعديهم في إدارة رعاية وحماية الطلبة تدريباً خاصاً بعنوان الصحة العقلية والنفسية في دولة الإمارات. أما المرشدون الأكاديميون والمهنيون، فتتمحور ورش التدريب الموجّهة لهم حول العمل في القطاع الخاص، ودور المرشد بين جودة حياة الطلبة وجودة حياته المهنية، وأدوات تتبع بيانات الإرشاد المدرسي، وتطبيق لائحة سلوك الطلبة، ومتطلبات قانون حماية الطفل. فيما يشارك اختصاصيو المختبرات العلمية وإدارة المصادر الرقمية بشكل حضوري في البرنامج التدريبي من خلال التدريب على معرض البحوث والمشاريع العلمية في «كوب 28». وسيتم تنظيم الورش في معهد تدريب المعلمين في عجمان. وبالنسبة لتدريب التعليم الدامج، فيستهدف معلمي واختصاصيي التربية الخاصة، واختصاصيي النطق واللغة، والإعاقة البصرية، والاختصاصي النفسي، ومساعد معلم الفئات الخاصة.