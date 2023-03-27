«الشارقة لفيزياء المواد المتقدمة» أبريل المقبل

الشارقة (وام)

تُنظم كلية العلوم بجامعة الشارقة خلال الفترة من (25 إلى 27 أبريل المقبل مؤتمرها السنوي الدولي الأول حول فيزياء المواد المتقدمة، وتطبيقاتها المختلفة واستخداماتها في الابتكارات والاختراعات التكنولوجية في وقتنا الحاضر، وتستمر فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، بحضور ومشاركة عدد كبير من المتحدثين الرئيسين والباحثين.

وقال الدكتور نوار ثابت عميد كلية العلوم ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر إن المؤتمر يتناول بالدراسة والتحليل موضوع فيزياء المواد الصلبة والمواد المتقدمة، وبصفة خاصة في مجالات إنتاج الطاقة المستدامة والمتجددة وتخزينها، ومعالجة المياه وتنقيتها وتحليتها، والاستشعار عن بُعد والتطبيقات الطبية الحيوية، مشيراً إلى أن الأبحاث المقدمة في المؤتمر سوف يتم نشرها من قبل الدار العالمية للنشر المعروفة ب «معهد الفيزياء» (IOP).