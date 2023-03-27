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«قضاء أبوظبي» تؤكد على تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة

مبنى دائرة القضاء في أبوظبي (من المصدر)
28 مارس 2023 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

أدى ثلاثة من كتاب العدل العام والخاص الجدد، اليمين القانونية، أمام   المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إيذانا ببدء مهامهم في أداء أعمال الكاتب العدل العام وعبر مكاتب محاماة، وفق الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهم، طبقاً للتشريعات والقوانين السارية في إمارة أبوظبي.
وأكد المستشار يوسف العبري، اهتمام دائرة القضاء تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بدعم التوجهات الحكومية الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تعزز المكانة الاقتصادية والقدرة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأفاد بأن تطوير تجربة الكاتب العدل وإتاحة خيارات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز معاملاتهم، في ظل البنية الرقمية المتطورة، يحقق أهداف دائرة القضاء وفق أولويات خطتها الاستراتيجية 2021- 2023، لتوفير تجربة متميزة في القطاع العدلي والقضائي، وتقديم خدمات رائدة وفق أرقى المستويات العالمية، وبما يتماشى مع التطورات المتسارعة ومؤشرات النمو المرتفعة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى حرص دائرة القضاء على تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة من كتاب العدل، عن طريق إلحاقهم ببرامج تدريبية تخصصية لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، بهدف تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والقدرات اللازمة لممارسة مهنة الكاتب العدل بصفة عامة، سواء في دائرة القضاء أو الجهات الحكومية الأخرى وفق التراخيص الممنوحة لعدد من موظفيها، أو عبر مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة الكاتب العدل.

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بيئة تنافسية
لفت المستشار يوسف العبري، إلى أن تلك المنظومة المتكاملة تسهم في إيجاد بيئة تنافسية تحقق سهولة الوصول إلى الخدمات العدلية، مع استمرارية دائرة القضاء في تقديم برامج الإرشاد والتوجيه المهني، وتوفير الدعم الفني المباشر وبرامج التدريب والتطوير المستمر، بما يضمن كفاءة مقدمي الخدمة، وإلمامهم الشامل بالجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة بمهام الكاتب العدل.

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