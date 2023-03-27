خلوة استراتيجية في «الأدلة الجنائية وعلم الجريمة» في دبي

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء أحمد ثاني بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في «شرطة دبي»، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مواكبة المُستجدات والتطورات العلمية في مجال مكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها، وذلك من تزويد الكوادر العلمية والمتخصصة في مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مختلف العلوم الجنائية، للمساهمة في توفير الأدلة المادية الداعمة لسير التحقيقات من جهة، وتحقيق العدالة أمام الجهات القضائية من جهة أخرى.

جاء ذلك، خلال افتتاح اللواء أحمد بن غليطة للخلوة الاستراتيجية للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور مديري الإدارات الفرعية، والشركاء الاستراتيجيين للإدارة العامة من داخل وخارج القيادة العامة لشرطة دبي.

وقال اللواء ابن غليطة:«تعد الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة عصباً رئيساً في المساهمة بكشف غموض الجرائم المرتكبة بالأدلة والبراهين العلمية الموثقة، بوساطة خبرائها المتخصصين والمؤهلين علمياً وعملياً في عدد من التخصصات في مجال الأدلة الجنائية وعلم الجريمة، لذلك كان لا بد من وضع الاستراتيجيات لاستشراف العمل في مجال الأدلة الجنائية».