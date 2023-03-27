محاضرة لتعزيز التوعية الأمنية السياحية بدبي

دبي (الاتحاد)

نظّمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، محاضرة بعنوان «التوعية الأمنية السياحية» في فندق موناكو بمنتجع كوت دازور، بمنطقة جزر العالم، استفاد منها 45 موظفاً من العاملين في القطاع السياحي. وتناولت المحاضرة طرق التواصل مع الشرطة في حالة الطوارئ أو في الأحوال العادية على رقم مركز الاتصال 901، والخدمات المُقدمة من مركز الشرطة الذكي «SPS»، وإجراءات التسجيل الفندقي وأنواع البلاغات المُتكررة، وإجراءات الأمن والسلامة العامة، والإسعافات الأولية وغيرها.