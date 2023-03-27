رئيس الدولة ومحمد بن راشد يطلعان على استعدادات استضافة «COP28»
رئيس الدولة ومحمد بن راشد يطلعان على استعدادات استضافة «COP28»
27 مارس 2023 23:05
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الاستعدادات الجارية في الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف بشأن المناخ COP28.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «اطلعت اليوم رفقة أخي رئيس الدولة حفظه الله على الاستعدادات الجارية في الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف بشأن المناخ COP28.. والذي يتوقع أن يشارك فيه 70 ألف شخص من 198 دولة».. فريقنا الوطني جاهز.. وثقتنا كبيرة في قدرتنا على استضافة العالم على أرض الدولة بهدف حماية الكوكب».