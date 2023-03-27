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حملة "رمضان في دبي" توفر تجارب وفعاليات مميزة في الهواء الطلق

حملة "رمضان في دبي" توفر تجارب وفعاليات مميزة في الهواء الطلق
27 مارس 2023 20:08

 توفر حملة "رمضان في دبي" التي تقام خلال الفترة من 23 مارس الحالي حتى 21 أبريل المقبل مجموعة من التجارب الفريدة والأنشطة المتنوعة في الهواء الطلق في أماكن متعددة في مدينة دبي خصوصا مع اعتدال الطقس خلال هذه الفترة حيث يمثل شهر رمضان المبارك وقتاً يستمتع فيه سكان وزوار دبي بروح الألفة والعطاء والأجواء الفريدة.

وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - التي تنظم حملة "رمضان في دبي" - مجموعة من التجارب والفعاليات الثقافية في الهواء الطلق على مستوى المدينة تتضمن الأسواق الرمضانية الشهيرة وفعاليات الإفطار والسحور والتشكيلات الضوئية والألعاب النارية احتفالاً بالشهر الكريم إضافة إلى أنشطة الرياضة واللياقة البدنية.

ويمكن الاستمتاع بأجواء رمضانية مميزة في دبي مع المجسمات الضوئية الرائعة في مواقع متعددة في أنحاء المدينة حيث تتزين شوارع دبي وأشجارها وطرقها ووجهات التسوق والوجهات السياحية بالأجواء الرمضانية.

ويقام عرض "أطياف رمضان في دبي" الرائع الذي يعكس إضاءات بتقنيات عالية وتصاميم ثقافية تجسد روح رمضان على المباني الشاهقة ذات التصاميم التراثية مصحوبة بالفوانيس بالإضافة على عروض "ليالي الألعاب النارية الرمضانية" والأسواق الرمضانية المفتوحة والفعاليات الرياضية وعروض المطاعم وغيرها في عدد من المناطق والوجهات الشهيرة بدبي.

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