جامعة الإمارات تطلق 104 مشاريع بحثية طلابية

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن تمويل 104 مشاريع بحثية بمشاركة 468 طالبا وطالبة من مختلف الكليات ضمن الدورة الثانية لبرنامج "أبحاث أهداف التنمية المستدامة - SDGs " الذي أطلقه مكتب الأبحاث بالجامعة.
ويهدف البرنامج إلى زيادة الوعي حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة "UN-SDGs" بين طلاب الجامعات والمجتمع، إلى جانب إيجاد حلول شاملة ومستدامة لمشاكل وتحديات العالم وذلك من خلال تحسين قدرات الطلاب البحثية حتى يصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم.
وأكد الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات حرص الجامعة على تعزيز مشاركتها وتفاعلها مع المجتمع من خلال تعزيز المبادرات لإنشاء مشاريع بحثية تهتم بأهداف التنمية المستدامة “SDGs” الـ17.
وقال إن النجاح الملحوظ للدورة الأولى من البرنامج أدى إلى إطلاق الدورة الثانية، والتي ركزت على أربعة أهداف مختلفة من أهداف التنمية المستدامة، وهي الهدف الرابع: التعليم الجيد، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف الخامس عشر: الحياة في البر.
وأوضح الدكتور أحمد مراد أن المشاريع البحثية وعددها 104 مشاريع بحثية اشتملت على 32 مشروعاً بحثياً تدعم الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة المرتبطة " بالحياة في البر"، بالإضافة إلى أنه تم تمويل 25 مشروعاً بحثياً يدعم الهدف الرابع المتصل" بالتعليم الجيد ".. وأيضاً تم تمويل 28 مشروعا بحثيا يدعم الهدف السادس وهو " المياه النظيفة والنظافة الصحية " و11 مشروعا آخر يدعم الهدف الثامن والمعني " بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد "، و 8 مشاريع أخرى تدعم أهداف مشتركة.
يذكر أن جامعة الإمارات أنشأت مؤخرًا بنية تحتية متكاملة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع ضمان الاستدامة البيئية.