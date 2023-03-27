أستاذ جامعي من أميركية الشارقة يطور تقنيات جديدة لاستهداف الخلايا السرطانية
أستاذ جامعي من أميركية الشارقة يطور تقنيات جديدة لاستهداف الخلايا السرطانية
27 مارس 2023 18:38
يواصل باحثو الجامعة الأميركية في الشارقة تحقيق إنجازات بحثية مبتكرة في علاج مرض السرطان.
وسلط الأستاذ الجامعي الدكتور غالب الحسيني في محاضرة له حول طرق استهداف الخلايا السرطانية لمعالجة مرض السرطان الضوء على أحدث أعماله البحثية في مجال استهداف الخلايا السرطانية باستخدام تقنية الموجات فوق الصوتية.
والدكتور الحسيني هو أستاذ في قسم الهندسة الكيميائية والبيولوجية في الجامعة الأميركية في الشارقة، وهو باحث ورائد في مجال إيصال الأدوية للخلايا المستهدفة بالموجات فوق الصوتية ويتضمن عمله تطوير تقنيات جديدة لتوصيل الأدوية إلى الخلايا السرطانية واستهدافها لتقليل الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي فمن خلال تغليف عامل العلاج الكيميائي في ناقل بحجم النانو حتى يصل إلى موقع الورم، ويمكن لخلايا الجسم السليمة تجنب التفاعل مع الأدوية المضادة للسرطان.
وتضم جهود الجامعة الأميركية في الشارقة البحثية مجموعة "أبحاث توصيل الأدوية"، والتي يبحث أعضاؤها عن طرق جديدة لتعزيز توصيل الأدوية إلى الخلايا السرطانية واستهدافها، فضلاً عن استخدام الموجات فوق الصوتية كآلية تحريك، حيث يستخدم فريق العمل آلية القفل والمفتاح البيولوجية “ربط المستقبلات” لتحسين تراكم الأدوية واستهدافها في موقع الورم من خلال إضافة مفتاح إلى سطح الناقل النانوي يناسب الأقفال “المستقبلات” على سطح الخلايا السرطانية، حيث يأمل الباحثون في زيادة فعالية العلاج وتقليل آثاره الجانبية.
وتتألف مجموعة "أبحاث توصيل الأدوية"، والتي تأسست في عام 2012، من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة الأميركية في الشارقة ومجموعة من طلبة البكالوريوس والماجستير وأساتذة دكتوراه مشاركين وتجري المجموعة حاليًا تجارب للعثور على مؤشرات الموجات فوق الصوتية الأكثر فعالية “التردد وقوة الموجات فوق الصوتية ومدة النبض”، وقد تقدمت المجموعة بطلب للحصول على براءة اختراع لاستخدام الأجسام المضادة “المفتاح هو الجسم المضاد” على سطح ناقلات النانو والموجات فوق الصوتية في علاج سرطان الثدي.
وقال الدكتور الحسيني عن أحدث أبحاثه “ إن تقنية توصيل الأدوية الموجهة باستخدام الموجات فوق الصوتية هي تقنية واعدة للحد من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي وتحسين فعالية علاج السرطان ويهدف بحثنا إلى تطوير ناقلات نانوية آمنة وفعالة يمكنها توصيل عوامل العلاج الكيميائي بشكل انتقائي إلى موقع الورم، مع الحفاظ على الأنسجة السليمة”.
وقدم الدكتور الحسيني أحدث ما توصل إليه من نتائج تشير إلى توصيل الأدوية الموجهة باستخدام الموجات فوق الصوتية بنسبة 200٪ مقارنة بالتكنولوجيا المستخدمة حاليًا في العيادات.
وتعد الجامعة الأمريكية في الشارقة مركزًا للأبحاث والأنشطة العلمية والإبداعية تضم أعضاء هيئة تدريسية بحثية ، ممن يحققون إنجازات سباقة واكتشافات في المجالات التي تؤثر على المجتمع والمستقبل، ويساهمون في تشكيل المعرفة العلمية وتطويرها.