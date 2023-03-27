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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
27 مارس 2023 18:35

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدولة خاصة الشمالية والشرقية نهاراً، والرياح معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.


حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 إلى 30 تصل 50 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:25 والمد الثاني عند الساعة 05:14 والجزر الأول عند الساعة 11:51 والجزر الثاني عند الساعة 22:16.

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وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب ..ويحدث المد الأول عند الساعة 15:20 والمد الثاني عند الساعة 00:48 والجزر الأول عند الساعة 08:14 والجزر الثاني عند الساعة 20:42.

 

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
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