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الشارقة الخيرية تحدد 5 طرق لاستلام زكاة المال

الشارقة الخيرية تحدد 5 طرق لاستلام زكاة المال
27 مارس 2023 17:22

حددت جمعية الشارقة الخيرية 5 طرق لاستقبال زكاة المال من المتبرعين في إطار سعيها لإتاحة مزيد من المرونة والسهولة أمام مخرجي الزكاة مشيرة أن كافة الطرق المطروحة تتسم بالسهولة وسرعة وصول مبالغ الزكاة إلى الجمعية.

وقال علي محمد الراشدي رئيس قطاع الموارد والاستثمار أن مبالغ زكاة المال تمثل رافداً هاماً من روافد الجمعية وتغطي إنفاق الجمعية على مساعدات تفريج الكربة والتي تبلغ قيمتها سنوياً ما يقارب 75 مليون درهم.

وأوضح أنه يمكن للراغبين في إخراج زكاة أموالهم الاستفادة من خدمات الموقع الإلكتروني للجمعية الذي يتيح سهولة ومرونة فائقة في التبرع بشكل سلس وميسر للغاية كما يتضمن الموقع إمكانية تحديد قيمة الزكاة الواجبة للمتبرع ليتسنى له دفع المبلغ المستحق عليه والمقدر ب2.5% وبالمثل فإن الرابط الذكي يتيح لمخرجي زكاة المال التبرع عبر القنوات الرقمية ممثلة في خدمة أبل باي أو سامسونج باي والبطاقات الائتمانية مضيفا أن طرق التبرع تضم كذلك التبرع المباشر من مقر الجمعية أو أحد فروعها في المنطقة الوسطى والشرقية فيما توفر الجمعية مندوبين لاستلام التبرعات من أصحابها موضحا أنه بإمكان المتبرعين الذين يرغبون التواصل مع مندوب الجمعية لتسليم قيمة تبرعهم من زكاة المال الاتصال على الرقم المجاني 80014.

كما يمكن وضع قيمة زكاة المال من خلال التحويل البنكي عبر حسابات الجمعية في مصرف الشارقة الإسلامي وبنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي.

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المصدر: وام
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