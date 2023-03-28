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شبكة "إينيكس" الإعلامية تستكشف أبرز المواقع الأثرية بالشارقة

شبكة "إينيكس" الإعلامية تستكشف أبرز المواقع الأثرية بالشارقة
28 مارس 2023 08:36

نظم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالتنسيق مع هيئة الشارقة للآثار جولة تعريفية لأعضاء الشبكة الإعلامية العالمية "إينيكس" عن أبرز المواقع الأثرية في إمارة الشارقة والمدرجة على قائمة اليونسكو التمهيدية للتراث العالمي حيث تشكل هذه المواقع التي تحظى بدعم واهتمام من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قيمة تاريخية كبيرة وإرثاً حضارياً غنياً.
وتضمنت الجولة زيارة عدد من أبرز المواقع الأثرية منها مركز مليحة للآثار والمواقع الأثرية في منطقة مليحة والفاية ووادي الحلو ومواقع النقوش الصخرية بكلباء وخورفكان وقدم خبراء الهيئة شرحاً تفصيلياً لأهم ما تحتويه المواقع كما زار أعضاء الشبكة الإعلامية "بينالي الشارقة" و حديقة بحيص الجيولوجية ومركز خور كلباء لأشجار القرم ومسجد الشارقة ومدرج خورفكان.
وتعد الشارقة إحدى أهم الوجهات السياحية بالإمارات والغنية بالمواقع الأثرية حيث يولي صاحب السمو حاكم الشارقة اهتماماً كبيراً لهذا الإرث الحضاري الإنساني باعتباره يجسد ذاكرة وماضي الشعوب السابقة و تعكس هذه الاكتشافات الأثرية التي تزخر بها الإمارة طبيعة وأهمية الحضارات التي توافدت عليها على مدار العصور والأزمنة.
وتوجه إعلاميو "إينيكس" بالشكر إلى المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على هذه الجولة لمواقع الشارقة الأثرية ذات القيمة التاريخية الكبيرة التي تسطر تاريخ سكان المنطقة على مدار قرون من الزمان كما أنها تخلد العادات والتقاليد الإنسانية العريقة والإنجاز البشري في مختلف مجالات الحياة.

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