العلماء الضيوف يؤكدون على دور الأسرة في اغتنام نفحات رمضان
العلماء الضيوف يؤكدون على دور الأسرة في اغتنام نفحات رمضان
27 مارس 2023 16:16
أكد أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" خلال محاضراتهم ودروسهم في المساجد والمجالس وعبر منصات التواصل الرقمية التابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، على ضرورة استغلال شهر رمضان بالطاعات لنيل رحمة الله ورضوانه.
وأشار العلماء إلى ضرورة تفعيل دور الأسرة في تعزيز مكانة فريضة الصيام في نفوس أفرادها، وتهيئة البيئة المثالية التي تحفز على استغلال الوقت في العبادة وذلك لما للصيام من أثر إيجابي في تهذيب النفوس والأخلاق.
وأشادوا بجهود الدولة وحرصها على جعل رمضان محفلا علميا وثقافيا وحضاريا عبر إقامة العديد من الفعاليات التي تظهر عظمة وسماحة ديننا الإسلامي وجمال تعاليمه التي تهتم بتقوية النسيج الاجتماعي بين الناس والارتقاء بالإنسان فكريا وأخلاقيا وصحيا.
ودعا العلماء خلال محاضراتهم التي تأتي ضمن البرنامج الرمضاني الذي تنظمه الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعدة لغات "العربية والإنجليزية والأوردو"، إلى اغتنام شهر رمضان بالقيام والاجتهاد في قراءة القرآن الكريم، والاعتكاف، وتحري ليلة القدر، والاجتهاد في الدعاء والإنفاق والبر والجود بالخير .