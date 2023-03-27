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"الداخلية" تدعو إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الأحوال الجوية غير المستقرة

"الداخلية" تدعو إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الأحوال الجوية غير المستقرة
27 مارس 2023 15:49

دعت وزارة الداخلية الأخوة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأحوال الجوية غير المستقرة للوصول بأمان.

وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها في تويتر: "وزارة الداخلية تدعو الأخوة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأحوال الجوية الغير مستقرة للوصول بأمان".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطقس
وزارة الداخلية
الأحوال الجوية
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