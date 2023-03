"الداخلية" تدعو إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الأحوال الجوية غير المستقرة

دعت وزارة الداخلية الأخوة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأحوال الجوية غير المستقرة للوصول بأمان.

وقالت وزارة الداخلية عبر حسابها في تويتر: "وزارة الداخلية تدعو الأخوة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأحوال الجوية الغير مستقرة للوصول بأمان".

وزارة الداخلية تدعو الأخوة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأحوال الجوية الغير مستقرة للوصول بأمان



Due to the unstable weather conditions, the Ministry of Interior calls on drivers to be cautious while driving.#الامارات_أمن_وأمان #uae_safe pic.twitter.com/F1i2upOKlv